MEC oferta 850 vagas para cursos em energias renováveis no Ceará

O Ministério da Educação (MEC) está ofertando 850 vagas em cursos de energias renováveis para o Instituto Federal do Ceará (IFCE) e um total de 16.466 para institutos federais e universidades espalhadas pelo País. Confira o edital No total, o investimento é de R$ 26,9 milhões para a oferta de cursos nas áreas de energias renováveis, eficiência energética e sustentabilidade para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Ao todo, são 169 unidades de 32 instituições selecionadas para a oferta das vagas em cursos de qualificação profissional diversos, tais como: instalador de sistemas fotovoltaicos; energia eólica; profissional em automação e controle para eficiência energética; e instalação e manutenção de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos. Segundo o MEC, o público-alvo são: beneficiários de programas federais de transferência de renda;

pessoas em situação de vulnerabilidade social;

trabalhadores desempregados ou com baixa escolaridade;

egressos da rede pública de ensino; mulheres;

pessoas com deficiência;

populações do campo;

comunidades tradicionais;

e residentes em territórios com menor acesso à qualificação profissional, com ênfase para as regiões Norte e Nordeste.

Conforme o comunicado da Pasta, “as capacitações serão ofertadas pelas instituições que compõem a Rede Federal até 2026. Os docentes envolvidos na iniciativa receberão capacitação técnica alinhada com as demandas e as novidades do setor de energias renováveis para atualizar o conhecimento dos profissionais com o que há de mais moderno nas áreas dos cursos”.