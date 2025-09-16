Faculdade faz Shark School com jovens em Fortaleza

Faculdade realiza Shark School em Fortaleza e conecta jovens ao mercado de trabalhoPrograma criado pela Faculdade Inbec oferece bolsas, capacitação em engenharia e TI e aproxima estudantes de empresas parceiras em Fortaleza
O Shark School, programa criado pela Faculdade Inbec para capacitar jovens em Engenharia Civil e Tecnologia da Informação, chega à sua quarta edição com o objetivo de fortalecer a inserção profissional por meio de bolsas de estudo e estágios financiados por empresas parceiras.
O modelo envolve treinamentos práticos e teóricos, mentorias com especialistas e uma etapa final de apresentação de projetos em formato de pitch para empresários.
Conforme às informações da instituição, mais de 20 alunos já conquistaram bolsas e estágios em edições anteriores. Para este ciclo, mais de 40 estudantes foram “adotados” por empresas anjo, responsáveis pelo custeio das bolsas e pelo acompanhamento do desenvolvimento dos participantes.
Quem participa
O programa é voltado para jovens que concluíram o ensino médio em escolas públicas, além de colaboradores e filhos de colaboradores de empresas parceiras. A assessoria da INBEC não detalhou critérios de seleção, mas informou que os participantes passam por capacitações intensivas, divididas entre conteúdos de programação, práticas de engenharia e atividades aplicadas.
O caminho até o estágio
A trajetória inclui treinamentos e atividades práticas ao longo de alguns meses. Na etapa final, os alunos apresentam seus projetos a uma banca formada por representantes das empresas parceiras. Os mais bem avaliados têm a chance de ingressar em estágios oferecidos pelas próprias companhias.
“O projeto nasceu com o propósito de transformar vidas por meio da educação, conectando jovens talentos ao mercado e estimulando práticas de inovação e responsabilidade social”, afirmou o CEO da INBEC, Antônio Bitencourt.
Já para Lucas Moraes, coordenador de graduação em Engenharia Civil, a iniciativa alia inclusão social, formação técnica e responsabilidade empresarial.
Resultados e desafios
Apesar de já ter formado bolsistas que avançaram para o mercado de trabalho, o impacto do Shark School ainda não é detalhado publicamente em números consolidados. Faltam informações sobre a taxa de efetivação dos alunos, duração média dos estágios e acompanhamento posterior à inserção.
A assessoria da INBEC também não divulgou o valor das bolsas nem a lista de empresas participantes. A instituição destaca, no entanto, que o projeto se alinha às práticas de ESG (Environmental, Social and Governance), com foco na inclusão de jovens de baixa renda e no fortalecimento das relações entre educação e mercado.
Evento em Fortaleza
A quarta edição do Shark School terá apresentação pública no dia 16 de setembro, às 19h, na unidade da INBEC em Fortaleza. A programação inclui os pitches finais dos estudantes para empresários convidados.