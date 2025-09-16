Faculdade faz Shark School com jovens em Fortaleza

Programa criado pela Faculdade Inbec oferece bolsas, capacitação em engenharia e TI e aproxima estudantes de empresas parceiras em Fortaleza

O Shark School , programa criado pela Faculdade Inbec para capacitar jovens em Engenharia Civil e Tecnologia da Informação, chega à sua quarta edição com o objetivo de fortalecer a inserção profissional por meio de bolsas de estudo e estágios financiados por empresas parceiras.

O modelo envolve treinamentos práticos e teóricos, mentorias com especialistas e uma etapa final de apresentação de projetos em formato de pitch para empresários.



Conforme às informações da instituição, mais de 20 alunos já conquistaram bolsas e estágios em edições anteriores. Para este ciclo, mais de 40 estudantes foram “adotados” por empresas anjo, responsáveis pelo custeio das bolsas e pelo acompanhamento do desenvolvimento dos participantes.



Quem participa



O programa é voltado para jovens que concluíram o ensino médio em escolas públicas, além de colaboradores e filhos de colaboradores de empresas parceiras. A assessoria da INBEC não detalhou critérios de seleção, mas informou que os participantes passam por capacitações intensivas, divididas entre conteúdos de programação, práticas de engenharia e atividades aplicadas.



O caminho até o estágio



A trajetória inclui treinamentos e atividades práticas ao longo de alguns meses. Na etapa final, os alunos apresentam seus projetos a uma banca formada por representantes das empresas parceiras. Os mais bem avaliados têm a chance de ingressar em estágios oferecidos pelas próprias companhias.

