IBGE lança edital para processo seletivo; inscrições começam nesta segunda, 11

Ao todo estão sendo ofertadas 26 vagas para o cargo de consultor / Crédito: SC PHOTHOGRAPH/Adobe Stock

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital de processo seletivo com 26 vagas para a contratação de consultoria técnica no âmbito do Projeto Modernização da Produção Estatística e Geocientífica, que visa aprimorar e atualizar a produção de dados no País. A remuneração total para a consultoria, que terá uma duração de 11 meses, varia entre R$ 93.500 e R$ 126.500, a depender da posição escolhida.