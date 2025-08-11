IBGE lança edital para processo seletivo; inscrições começam nesta segunda, 11

IBGE lança edital para processo seletivo; inscrições começam nesta segunda, 11São 26 vagas para o cargo de consultor. A remuneração total para a consultoria, que terá uma duração de 11 meses, varia entre R$ 93.500 e R$ 126.500
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital de processo seletivo com 26 vagas para a contratação de consultoria técnica no âmbito do Projeto Modernização da Produção Estatística e Geocientífica, que visa aprimorar e atualizar a produção de dados no País.
A remuneração total para a consultoria, que terá uma duração de 11 meses, varia entre R$ 93.500 e R$ 126.500, a depender da posição escolhida.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Na publicação, realizada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 11, o órgão informou que as oportunidades são divididas em ramos de trabalho, sendo 16 para locação no Rio de Janeiro e dez remotas.
Em relação a essas áreas, elas são direcionadas a duas principais frentes:
- Desenvolvimento de soluções inovadoras no âmbito de parcerias interinstitucionais, capacitação de pessoal, estratégias de campo, gestão da coleta, comunicação e publicidade para ampliação da cobertura do Censo Demográfico, com consequente estabelecimento de benchmark para as
pesquisas do IBGE
- Modernização dos processos de produção estatística e geocientífica, a fim de aprimorar a produção de informações de qualidade por meio da realização de parcerias, incorporação de novas competências, integração com novas bases de dados e registros administrativos, adoção de novas técnicas de produção e aperfeiçoamento de sistemas e da execução dos processos norteados pelos modelos genéricos de produção estatística e geocientífica
O projeto está sendo realizado em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).
IBGE: Como se inscrever?
A participação no processo é gratuita e se dá por meio do preenchimento, até esta sexta-feira, 15, do formulário presente no Termo de Referência de candidatura.
Em caso de dúvida, o interessado poderá entrar em contato com o IBGE pelo e-mail [email protected].