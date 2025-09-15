Bolsas de NY fecham em alta antes do Fed e Nasdaq tem recorde com Alphabet na casa de US$ 3 tri

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 15, em meio às expectativas reforçadas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve reduzir a taxa de juros dos Estados Unidos nesta semana. O S&P 500 e o Nasdaq voltou a renovar recorde histórico de fechamento, enquanto a Alphabet marcou o valor inédito de US$ 3 trilhões. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,11%, aos 45.883,45 pontos. O S&P 500 ganhou 0,47% aos 6.615,28 pontos, enquanto Nasdaq encerrou o pregão em alta de 0,94%, aos 22.348,75 pontos - com os dois índices em novos recordes de fechamento.

As ADRs da ASML subiam 6,6% e ajudaram a dar impulso ao Nasdaq, após ganho similar em Amsterdã. Outras ações de destaque para o movimento altista do índice eram a Alphabet A (4,49%) e C (4,33%). A Alphabet atingiu um valor de mercado de US$ 3 trilhões. É a primeira vez que as ações ultrapassaram essa marca e o movimento é um lembrete de que, no mercado, normalmente existe um preço no qual todos os riscos enfrentados por uma ação são adequadamente refletidos. A Tesla subiu 3,6% após o CEO da Tesla, Elon Musk, assumir mais 2,5 milhões de ações da montadora de veículos elétricos na sexta-feira, por cerca de US$ 1 bilhão, segundo comunicado regulatório divulgado nesta segunda-feira. A Nvidia fechou em queda de 0,4%, recuperando-se das mínimas do dia. O regulador de mercado da China afirmou na segunda-feira que uma investigação preliminar concluiu que a fabricante de chips violou as leis antimonopólio. Embora o regulador tenha afirmado que planeja conduzir novas investigações, a notícia representa um golpe para a Nvidia.