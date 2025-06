ProUni abre inscrições com mais de 200 mil bolsas de estudo; veja como participar

Programa oferece vagas em instituições privadas para quem participou do Enem. Inscrições vão até 4 de julho; veja cursos e como utilizar a nota do Enem

Começaram nesta segunda-feira, 30, as inscrições para a segunda edição de 2025 do Programa Universidade para Todos ( ProUni ).

Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) .

Entre os cursos mais ofertados nesta edição do programa, o destaque vai para Administração, com um total de 13.774 bolsas (9.275 integrais e 4.499 parciais). Em seguida vêm:

Para concorrer às bolsas do ProUni, o candidato deve ter participado de uma das duas últimas edições do Enem (2023 ou 2024), obtido nota mínima de 450 pontos na média das provas e não ter zerado a redação. Participantes na condição de treineiro não são elegíveis.

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública;

Ter sido bolsista integral em escola privada durante todo o ensino médio;

Ter cursado o ensino médio de forma mista (pública e privada) como bolsista integral;

Ter cursado parte do ensino médio em escola privada sem bolsa ou com bolsa parcial;

Ser pessoa com deficiência, conforme definido por lei;

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia.

Nesse caso, não há exigência de renda mínima.

Para que serve o Enem

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica.

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Prouni e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Exame para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos.

As inscrições para o Enem 2025 já estão encerradas. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, exceto para as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba (PA), que terão provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro devido à COP30

Serviço - Inscrição Prouni 2025.2

Quando: de 30 de junho a 4 de julho

Resultado da 1ª chamada: 7 de julho

Onde: site oficial