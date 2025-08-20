Conversando com Antônio Bitencourt do Inbec

Conversando com Antônio Bitencourt do InbecO Inbec oferta o Shark School. Conheça mais por meio da entrevista com seu fundador.
OP. Gostaria que o sr. me contasse um pouco da história do INBEC.
A Faculdade INBEC é uma Instituição de Ensino Superior (IES), avaliada com nota máxima (5) pelo MEC, e pioneira ao oferecer a primeira graduação em Engenharia Civil no país com duração de apenas quatro anos. Com quase 20 anos de atuação, inicialmente como Instituto e posteriormente como Faculdade, conta hoje com mais de 15 unidades parceiras em todo o território nacional. Ao longo dessa trajetória, cerca de 120 mil alunos já foram formados em cursos de Extensão e Pós-graduação.
OP. Como funciona o INBEC Shark School? Como os alunos são preparados?
Por meio do inovador e exclusivo projeto INBEC Shark School, a Faculdade INBEC oferece uma oportunidade única para que empresas participem ativamente da formação de novos profissionais das áreas de Engenharia Civil e Engenharia de Software. Com foco em capacitação de alto nível e alinhamento às demandas do mercado, o projeto prepara estudantes de escolas públicas e profissionalizantes com as tecnologias e habilidades mais atuais, como inteligência artificial, soft e hard skills, além de competências voltadas à sustentabilidade (green skills).
Ao tornar-se uma Empresa Anjo, a organização colabora com a formação prática desses futuros profissionais, que podem ser indicados entre seus colaboradores ou selecionados em escolas públicas e profissionalizantes. Assim, teoria e prática são integradas em um modelo de responsabilidade compartilhada entre a Faculdade e a Empresa Anjo.
OP. Até o momento, quantos estudantes conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho a partir do projeto? Em que edição está?
Até o momento, 26 jovens foram beneficiados diretamente pelo projeto, ao serem adotados por empresas parceiras. Com isso, conquistaram bolsa integral para cursar a graduação, além de bolsa-estágio nas Empresas Anjo participantes da Shark School.
No dia 16/09 será realizada a 4ª edição do projeto, com a adesão de novas empresas, como a Normatel, por exemplo.
OP. Atualmente, quantas empresas cearenses são parceiras do projeto? Existe uma meta de parceiros até o fim deste ano?
Atualmente, 31 Empresas Anjo acreditam e investem no projeto Shark. Outras organizações estão em processo de adesão, compondo esse grupo de empresas cearenses que, assim como a Faculdade INBEC, acreditam na importância de ações sociais transformadoras.
OP. De que forma projetos como esse ajudam na empregabilidade de jovens?
Iniciativas como essa estimulam as empresas a investirem em jovens promissores, que precisam de apoio para realizar o sonho de cursar uma graduação. Ao mesmo tempo, contribuem para a retenção desses talentos dentro das Empresas Anjo, unindo empregabilidade e oportunidade social.
OP. Quais são as principais vantagens para as empresas que aderem à iniciativa? Quais outras contrapartidas existem para as empresas?
O projeto oferece diversas contrapartidas que praticamente diluem o investimento realizado, como a utilização dos espaços da Faculdade, salas de aula para treinamentos, laboratórios, estúdio de gravação e auditório. Além disso, as Empresas Anjo podem disponibilizar bolsas integrais de graduação, pós-graduação e cursos de extensão para seus colaboradores. Empresas optantes pelo Lucro Real também podem abater o investimento no projeto por meio de incentivos fiscais no IR, PIS e Cofins.
OP. Como o INBEC exerce responsabilidade social enquanto faculdade e como o Shark ajuda outras empresas a também cumprirem esse papel?
A missão da Faculdade INBEC é formar profissionais extraordinários que atuem como agentes transformadores da sociedade. Esse compromisso se materializa por meio do projeto Shark School, que promove impacto social direto. Ao participar da iniciativa, as Empresas Anjo também alinham suas práticas de responsabilidade social, investindo em jovens promissores que buscam realizar o sonho da graduação e da inserção no mercado de trabalho.