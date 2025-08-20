Conversando com Antônio Bitencourt do Inbec

Antônio Bitencourt do INBEC / Crédito: Divulgação

OP.⁠ ⁠Gostaria que o sr. me contasse um pouco da história do INBEC.

A Faculdade INBEC é uma Instituição de Ensino Superior (IES), avaliada com nota máxima (5) pelo MEC, e pioneira ao oferecer a primeira graduação em Engenharia Civil no país com duração de apenas quatro anos. Com quase 20 anos de atuação, inicialmente como Instituto e posteriormente como Faculdade, conta hoje com mais de 15 unidades parceiras em todo o território nacional. Ao longo dessa trajetória, cerca de 120 mil alunos já foram formados em cursos de Extensão e Pós-graduação.

OP.⁠ ⁠Como funciona o INBEC Shark School? Como os alunos são preparados?

Por meio do inovador e exclusivo projeto INBEC Shark School, a Faculdade INBEC oferece uma oportunidade única para que empresas participem ativamente da formação de novos profissionais das áreas de Engenharia Civil e Engenharia de Software. Com foco em capacitação de alto nível e alinhamento às demandas do mercado, o projeto prepara estudantes de escolas públicas e profissionalizantes com as tecnologias e habilidades mais atuais, como inteligência artificial, soft e hard skills, além de competências voltadas à sustentabilidade (green skills).

Ao tornar-se uma Empresa Anjo, a organização colabora com a formação prática desses futuros profissionais, que podem ser indicados entre seus colaboradores ou selecionados em escolas públicas e profissionalizantes. Assim, teoria e prática são integradas em um modelo de responsabilidade compartilhada entre a Faculdade e a Empresa Anjo. OP.⁠ ⁠Até o momento, quantos estudantes conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho a partir do projeto? Em que edição está?



Até o momento, 26 jovens foram beneficiados diretamente pelo projeto, ao serem adotados por empresas parceiras. Com isso, conquistaram bolsa integral para cursar a graduação, além de bolsa-estágio nas Empresas Anjo participantes da Shark School.

No dia 16/09 será realizada a 4ª edição do projeto, com a adesão de novas empresas, como a Normatel, por exemplo. OP.⁠ ⁠Atualmente, quantas empresas cearenses são parceiras do projeto? Existe uma meta de parceiros até o fim deste ano?



Atualmente, 31 Empresas Anjo acreditam e investem no projeto Shark. Outras organizações estão em processo de adesão, compondo esse grupo de empresas cearenses que, assim como a Faculdade INBEC, acreditam na importância de ações sociais transformadoras. OP.⁠ ⁠De que forma projetos como esse ajudam na empregabilidade de jovens?

Iniciativas como essa estimulam as empresas a investirem em jovens promissores, que precisam de apoio para realizar o sonho de cursar uma graduação. Ao mesmo tempo, contribuem para a retenção desses talentos dentro das Empresas Anjo, unindo empregabilidade e oportunidade social.

OP.⁠ ⁠Quais são as principais vantagens para as empresas que aderem à iniciativa? Quais outras contrapartidas existem para as empresas?

O projeto oferece diversas contrapartidas que praticamente diluem o investimento realizado, como a utilização dos espaços da Faculdade, salas de aula para treinamentos, laboratórios, estúdio de gravação e auditório. Além disso, as Empresas Anjo podem disponibilizar bolsas integrais de graduação, pós-graduação e cursos de extensão para seus colaboradores. Empresas optantes pelo Lucro Real também podem abater o investimento no projeto por meio de incentivos fiscais no IR, PIS e Cofins. OP.⁠ ⁠Como o INBEC exerce responsabilidade social enquanto faculdade e como o Shark ajuda outras empresas a também cumprirem esse papel?

