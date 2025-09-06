Temporada dos ventos: turismo esportivo movimenta R$ 1,38 bilhão no Ceará

Segundo dados Setur-CE, o número de turistas nesse segmento saltou de 297.515 em 2024 para 350 mil em 2025 / Crédito: Aurelio Alves

O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, diz que o investimento em infraestrutura, segurança e promoção internacional, aliado às condições naturais únicas de vento, tem consolidado o Ceará como uma referência no turismo esportivo.