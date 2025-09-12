Produção industrial do Ceará cai 0,3% em julho; 3ª retração seguida

Indústria do Ceará mostra resiliência na produção física no acumulado dos últimos 12 meses até julho deste ano / Crédito: Rayane Mainara/Senai Ceará

A indústria do Ceará teve retração de 0,3% na passagem de junho para julho, na terceira queda seguida de um mês para o outro. Foi no caminho apresentado pelo índice nacional, que evidenciou variação negativa de 0,2% frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, com sete dos quinze locais pesquisados apontando taxas negativas.

Na análise de julho de 2025 frente aos resultados de igual mês do ano passado, a produção cearense ficou estável e não variou (0%). Já nos acumulados, houve recuo de 0,4% nos sete primeiros meses deste ano. Porém, na soma dos 12 meses ainda há resiliência do setor no Estado, com avanço de 2,3%. Este índice de alta, contudo, é menor que a taxa anualizada do indicador acumulado nos últimos doze meses de junho, que foi de 3,1%.

Desde o começo de 2025, os únicos resultados positivos apresentados no Ceará foram vistos em janeiro (8,9%) e março (3%). Fevereiro (-0,5%), abril (-3,5%), junho (-1%) e julho (-0,3%) negativaram na passagem de um mês para o outro. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF) e foram divulgados nesta sexta-feira, 12 de setembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o analista da pesquisa, Bernardo Almeida, a taxa de juros em patamares elevados ajuda a explicar essa perda de ritmo na produção industrial na passagem de junho para julho.

“Juros altos acarretam diretamente no encarecimento do crédito, no comprometimento da tomada de decisões de investimento das empresas e de consumo das famílias. A consequência disso recai sobre a cadeia produtiva, que acaba arrefecendo a produção de forma a adequá-la a essa conjuntura atual”, acrescentou. No Ceará, para a indústria geral, os produtos selecionados alcançam, aproximadamente, o nível de cobertura de 100 itens, correspondendo a 73% de abrangência do levantamento localmente. Comportamento da indústria nos estados brasileiros, em julho de 2025 Em julho de 2025, frente a junho, Paraná (-2,7%), Bahia (-2,6%), Minas Gerais (-2,4%) e Pará (-2,1%) assinalaram os recuos mais acentuados.

Por outro lado, Espírito Santo (3,1%) mostrou a expansão mais elevada nesse mês e eliminou parte da perda de 5,6% verificada no mês anterior. Ante igual mês de 2024, o setor industrial mostrou variação positiva de 0,2% em julho de 2025, com oito dos dezoito locais pesquisados apontando resultados positivos. Vale citar que julho de 2025 (23 dias) teve o mesmo número de dias úteis que igual mês do ano anterior (23).