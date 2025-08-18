Turismo de eventos movimenta R$ 975 milhões em Fortaleza em 2024

Estudo do Visite Ceará analisou o impacto econômico do turismo em Fortaleza a partir de dados coletados em 15 eventos realizados ao longo de 2024. / Crédito: AURÉLIO ALVES

Fortaleza se consolidou como um destino líder para congressos e feiras, gerando cerca de R$ 975 milhões no ano passado. É que mostra o Relatório de Impacto Econômico do Turismo de Eventos em Fortaleza, elaborado em parceria entre a Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), o Visite Ceará — Convention & Visitors Bureau e a Universidade de Fortaleza (Unifor). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A pesquisa, que foi divulgada nesta segunda-feira, 18, entrevistou, por meio de questionários, milhares de participantes. O estudo identificou que a maioria dos visitantes era turista (63%), com uma estadia média de 4,8 dias e um gasto médio de R$ 3.732,86 por pessoa, sendo a maior parte destinada à hospedagem (38,5%), alimentação (22,8%), compras (15,1%) e entretenimento (13,3%).

Foi possível identificar um total de 2.391 eventos, com 414.652 participantes, realizados em nove diferentes espaços de eventos. Esses dados foram obtidos a partir do calendário de eventos do Visite Ceará, responsável pela captação de eventos para a cidade de Fortaleza. Desse total, 63% eram turistas — cerca de 261,2 mil pessoas que vieram a Fortaleza para participar dos eventos. Impacto na economia da Capital Com base na matriz de insumo-produto da economia de Fortaleza, o relatório projeta que os gastos dos turistas impactaram a economia da cidade de maneira expressiva. O Valor Bruto da Produção (VBP) foi de R$ 1,32 bilhão, enquanto o Valor Adicionado Bruto (VAB) — que se aproxima do conceito de Produto Interno Bruto (PIB) — atingiu R$ 753,77 milhões. A arrecadação tributária total foi de R$ 107,57 milhões e a massa salarial aumentou em R$ 342,73 milhões. Esses efeitos resultaram na criação de aproximadamente 114,2 mil empregos, formais e informais, em diversos setores ligados direta e indiretamente à cadeia turística.