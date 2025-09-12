Tarifaço dos EUA: cadeia do coco no Ceará tem queda de 40%

Colheita do coco em fazenda na Paraipaba, um dos municípios cearenses que mais exportam o item para os Estados Unidos / Crédito: FERNANDA BARROS

A cocoicultura cearense voltada à exportação já calcula que trabalha absorvendo 40% de prejuízo, após o primeiro mês que passou do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, o que começou no dia 6 de agosto. A fundadora da Associação Nacional dos Produtores de Coco (Aprococo) e proprietária da Fazenda Granjeiro (produtora de coco), Rita Grangeiro, detalha que o governo estadual ficou de fazer essa reposição, "porque 10% já tinham sido absorvidos por todos. Então, na verdade, o problema são os outros 40%”.