Com destaque para o setor de serviços, Ceará abre 5,7 mil vagas formais em maio

Ceará já abriu mais de 18 mil empregos com carteira assinada em 2025 / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ceará completou o mês de maio com 5.769 vagas de emprego com carteira assinada abertas. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregos (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram registrados 56,2 mil admissões e 50,4 mil desligamentos no período. O setor que mais contribuiu para o resultado foi o de serviços, com saldo positivo de 3.256 novas vagas, após admissões e demissões. Depois, vem os setores de construção civil (saldo positivo de 1.462 vagas), comércio (526), indústria (276) e agropecuária (249).

O desempenho do Ceará em maio é quase 20% pior do que o obtido no igual período de 2024, quando foram abertas 7.165 postos formais. Já em comparação a abril, o desempenho foi ainda mais fraco, com o saldo do mês passado tendo sido de 9.006 novas vagas, sendo 35,9% pior. No entanto, a comparação do desempenho do Ceará com outros estados, o saldo é o terceiro melhor do Nordeste no ano, atrás de Bahia, que gerou mais de 59,3 mil vagas, e Pernambuco (19,9 mil). Serviços administrativos foram os que registraram maior alta no Ceará Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Outro aspecto calculado pelo Caged foi o salário médio de admissão. No Ceará, em maio, foi de R$ 2.060,13, acima da média da Região, que foi de R$ 1.919,53. O nível de ocupação formal atingiu o total de 1.427.148 empregados com carteira assinada. O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), destacou o resultado. "O salário médio de admissão no Ceará foi o maior de todo o Nordeste! Seguimos avançando, gerando oportunidades e fortalecendo nossa economia".