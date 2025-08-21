Turismo pode crescer mais e representa 8% do PIB brasileiro, diz ministro Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que a economia, quando vai bem, contribui para o avanço da indústria do turismo. Segundo o ministro, o Brasil pode superar mais de 8 milhões de turistas internacionais neste ano e a atividade, que hoje representa 8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, tem potencial para crescer à frente.

"O Brasil tem um grande potencial na agenda do turismo, percebemos um grande volume de investimentos na promoção turística brasileira, dentro e fora do País", disse ele, que participou nesta quinta-feira do Salão do Turismo, na capital paulista.