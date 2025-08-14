Turismo do Ceará é o 5º maior do Brasil no 1º semestre de 2025

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pelo Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística (IBGE) / Crédito: Samuel Setubal

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira o desempenho da atividade turística das Unidades Federativas (UFs) incluídas no estudo no semestre: Rio de Janeiro: 14,2%

Amazonas: 11,8%

Rio Grande do Sul: 9,4%

Bahia: 9,3%



Ceará: 8,2%

Pará: 7,8%

Santa Catarina: 7,7%

Espírito Santo: 6,3%



Rio Grande do Norte: 6,3%

São Paulo: 6,1%

Goiás: 5,6%

Paraná: 5,5%



Distrito Federal: 3,1%

Pernambuco: 2,7%



Alagoas: 0%

Minas Gerais: - 1,8%

Mato Grosso: - 4,3% Tendência de aumento também foi observada ante junho de 2024, com alta de 5,7%. A maior do Nordeste no recorte. Por outro lado, na passagem de maio para junho houve um recuo, próximo à estabilidade, de 0,1%. Sobre a receita nominal, no semestre, houve um acréscimo de 14,6% no acumulado de 2025. Setor de serviços recua em maio Outro ponto investigado pela pesquisa é o volume de serviços, que apresentou uma alta de 4,2% no acumulado dos primeiros seis meses do ano na comparação com o mesmo período de 2024. Assim, ficou acima do nacional (2,5%). A taxa positiva do semestre não foi acompanhada por apenas uma atividade de divulgação: serviços profissionais, administrativos e complementares (-2,3%). As demais registraram crescimento: Outros serviços: 18,9%

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 8%

Serviços prestados às famílias: 5,6%

Serviços de informação e comunicação: 3,1% No comparativo mensal, o índice foi estável (0,1%). Já, em relação a junho de 2024, o percentual registrado foi de 3%.