Elmano sanciona lei para distribuir sementes e retomar o algodão do Ceará

No Brasil, exportações de algodão registraram alta de 171% / Crédito: Clauber Cleber Caetano/PR

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou nesta sexta-feira, 5 de setembro, lei que incentiva o cultivo do algodão no Ceará, por meio do Programa Estadual de Fortalecimento e Revitalização da Cotonicultura. A ideia é distribuir sementes de qualidade aos produtores rurais cearenses, além de incentivá-los, por meio de subsídio e com o fornecimento de assistência técnica.

“Vamos gerar mais emprego, renda e desenvolvimento sustentável para a agricultura cearense”, disse o gestor, ao publicar nas redes sociais o anúncio da sanção. A iniciativa do Governo do Estado foi aprovada na Assembleia Legislativa no dia 26 de agosto. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Nas décadas de 1970 e 1980, o Ceará figurava entre os maiores produtores do País. O algodão, conhecido como “ouro branco”, sustentava milhares de famílias e movimentava a indústria têxtil.

Mas a partir dos anos 1990, a atividade entrou em declínio, principalmente devido à praga do bicudo-do-algodoeiro besouro da família dos curculionídeos, originário da América Central, de coloração cinzenta ou castanha e mandíbulas afiadas, utilizadas para perfurar o botão floral e a maçã dos algodoeiros , à ausência de políticas públicas de incentivo e à concorrência com culturas mais rentáveis. O resultado foi a desestruturação de uma cadeia que tinha forte impacto econômico no Interior.

Hoje o Estado não está entre as principais produções do cultivo e, por isso, visa voltar ao ranking nacional e ganhar a expressividade que não possui mais. Agora, o governo aposta em um modelo mais moderno e sustentável para reverter esse cenário. O governador afirmou que o Estado tem condições de voltar a ser referência no cultivo.