Mega feirão de materiais de construção no Ceará oferece até 50% de desconto em agosto

Mega feirão de materiais de construção no Ceará oferece até 50% de desconto em agostoEvento acontece de 18 a 31 de agosto em Fortaleza, Região Metropolitana e Sobral, com descontos em pisos, tintas, argamassas e mais
Consumidores de Fortaleza, Região Metropolitana e Sobral terão acesso a um mega feirão de materiais de construção e acabamento, que promete descontos de até 50% até 31 de agosto.
O evento reúne acordos exclusivos entre o varejo e grandes fabricantes do setor, nacionais e internacionais, e deve movimentar toda a cadeia ligada à construção civil no Estado.
A campanha inclui itens considerados essenciais para obras e reformas, como pisos, argamassas, tintas e acessórios.
De acordo com os organizadores, o diferencial está nas condições especiais de negociação obtidas junto às indústrias parceiras, o que possibilita preços reduzidos e opções facilitadas de pagamento durante o período da ação.
Atendimento em várias regiões
O feirão será realizado simultaneamente em todas as unidades das redes participantes, abrangendo Fortaleza, cidades da Região Metropolitana e Sobral.
Em cada ponto de venda haverá equipes de atendimento especializadas para orientar o consumidor na escolha de materiais, considerando as necessidades de diferentes tipos de obra, de pequenas reformas a projetos de maior porte.
Além da variedade de marcas e modelos, parte dos produtos contará com limitação por CPF, medida criada para permitir que mais clientes possam aproveitar os preços praticados durante a campanha.
Expectativa de demanda
Segundo os responsáveis pela iniciativa, a previsão é de grande procura nos dias de realização.
O calendário de agosto foi definido estrategicamente, pois coincide com o período em que muitas famílias planejam reformas ou a conclusão de obras antes do fim do ano.
A mobilização também deve gerar reflexos além do varejo, movimentando fornecedores e prestadores de serviços ligados ao setor da construção civil no Ceará.
O feirão tem potencial para incentivar a compra antecipada de materiais, o que pode estimular a contratação de mão de obra local em diferentes segmentos — pedreiros, pintores, instaladores e outros profissionais.
Parcerias com a indústria
Com mais de sete décadas de presença no mercado, a organização do evento mantém parcerias com indústrias nacionais e internacionais de construção e acabamento.
Essa relação é apontada como o fator que viabiliza a realização de feirões de grande porte, em que é possível oferecer preços mais competitivos ao consumidor final.
De acordo com os organizadores, a ação foi planejada como uma negociação coletiva com fornecedores, resultando em lotes de produtos disponibilizados exclusivamente para o período do feirão.
Serviço
Mega Feirão de Materiais de Construção
Quando: Até 31 de agosto
Onde: todas as lojas participantes em Fortaleza, Região Metropolitana e Sobral
Descontos: até 50% em pisos, argamassas, tintas e outros produtos
Alguns itens terão limitação por CPF
