Mega feirão de materiais de construção no Ceará oferece até 50% de desconto em agosto

Consumidores terão até 31 de agosto para aproveitar descontos em materiais de construção durante o mega feirão no Ceará / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Consumidores de Fortaleza, Região Metropolitana e Sobral terão acesso a um mega feirão de materiais de construção e acabamento, que promete descontos de até 50% até 31 de agosto. O evento reúne acordos exclusivos entre o varejo e grandes fabricantes do setor, nacionais e internacionais, e deve movimentar toda a cadeia ligada à construção civil no Estado.



Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A campanha inclui itens considerados essenciais para obras e reformas, como pisos, argamassas, tintas e acessórios. De acordo com os organizadores, o diferencial está nas condições especiais de negociação obtidas junto às indústrias parceiras, o que possibilita preços reduzidos e opções facilitadas de pagamento durante o período da ação.

Atendimento em várias regiões

O feirão será realizado simultaneamente em todas as unidades das redes participantes, abrangendo Fortaleza, cidades da Região Metropolitana e Sobral. Em cada ponto de venda haverá equipes de atendimento especializadas para orientar o consumidor na escolha de materiais, considerando as necessidades de diferentes tipos de obra, de pequenas reformas a projetos de maior porte.

