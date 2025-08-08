Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Queda na produção de SP tem maior impacto negativo sobre indústria nacional, diz IBGE

Autor Agência Estado
A queda de 0,6% na produção da indústria de São Paulo, em junho ante maio, exerceu a maior influência negativa sobre a média global da indústria nacional no período. A produção industrial paulista acumulou uma perda de 3,4% em três meses seguidos de recuos. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Os setores extrativo, de veículos automotores e de derivados do petróleo contribuíram para esse comportamento negativo da indústria paulista, que se encontra 22,9% abaixo do seu patamar mais alto, alcançado em março de 2011", apontou Bernardo Almeida, técnico da pesquisa do IBGE, em nota oficial.

A indústria de São Paulo operava em junho em patamar 1,6% abaixo do registrado no pré-pandemia, em fevereiro de 2020.

Na média global, a indústria nacional avançou 0,1% em junho ante maio.

