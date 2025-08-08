Indústria cearense é a segunda do Nordeste em geração de emprego

Indústria cearense é a segunda do Nordeste em geração de empregoDados do Ministério do Trabalho compilados pela Adece ainda apontam o setor como o terceiro de maior saldo de empregos do Norte/Nordeste
A indústria cearense acumula um total de 5.030 novos postos de trabalho formal entre janeiro e junho de 2025 e se coloca como a segunda maior geradora de emprego do Nordeste no ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) compilados pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).
Empreendimentos dos setores de alimentos (840), produtos químicos (565), produtos de metal (521) e material de plástico (422) tiveram maior participação nos resultados apresentados pela indústria do Estado entre janeiro e junho.
“O Ceará tem se posicionado como um estado competitivo, disponibilizando infraestrutura e ambiência de negócios sustentáveis para os investidores”, comenta o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa.
Ranking de empregos na indústria do Nordeste:
O número coloca a indústria do Estado atrás apenas da Bahia, que gerou 13.575 novos postos. Veja o ranking:
- Bahia: 13.575
- Ceará: 5.030
- Rio Grande do Norte: 2.518
- Piauí: 2.225
- Maranhão: 2.038
- Sergipe: - 2.216
- Paraíba: - 2.597
- Pernambuco: - 4.931
- Alagoas: - 12.123
A quantidade de empregos com carteira assinada, diz a nota da Adece, ainda é o melhor resultado local desde 2020. O montante ainda colocou o Ceará na terceira posição entre as unidades da federação do Norte/Nordeste, atrás de Bahia e Amazonas (5.959).
Incentivos
“É importante destacarmos que os setores que mais registraram contratações são aqueles beneficiados pela política de incentivos fiscais e patrimoniais do Governo do Ceará”, destaca o diretor de Fomento da Adece, Luís Eduardo Barros.
As indústrias de alimentos, produtos químicos, produtos de metal e material de plástico, afirma a Agência, foram contemplados com pleitos aprovados na última reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Condec), realizada no último mês de julho.