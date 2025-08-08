Indústria cearense é a segunda do Nordeste em geração de emprego

Indústria química foi um dos destaques na geração de empregos no Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

A indústria cearense acumula um total de 5.030 novos postos de trabalho formal entre janeiro e junho de 2025 e se coloca como a segunda maior geradora de emprego do Nordeste no ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) compilados pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece). Empreendimentos dos setores de alimentos (840), produtos químicos (565), produtos de metal (521) e material de plástico (422) tiveram maior participação nos resultados apresentados pela indústria do Estado entre janeiro e junho.