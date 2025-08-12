Custo da construção civil no Ceará tem a 2ª maior alta do Brasil

O custo do metro quadrado no Estado aumentou 2,31% / Crédito: FERNANDA BARROS

Com alta de 2,31% em julho, o custo da construção por metro quadrado (m²) no Ceará, foi o segundo que mais aumentou no Brasil, atrás apenas de Alagoas (3,02%). Confira no fim desta matéria o custo e a variação do valor da construção de cada Unidade Federativa (UF) em julho.