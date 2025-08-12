Custo da construção civil no Ceará tem a 2ª maior alta do Brasil

Custo da construção civil no Ceará tem a 2ª maior alta do BrasilNo Estado, o valor cobrado chegou a R$ 1703,51. O montante foi o segundo maior do Nordeste
Com alta de 2,31% em julho, o custo da construção por metro quadrado (m²) no Ceará, foi o segundo que mais aumentou no Brasil, atrás apenas de Alagoas (3,02%).
Confira no fim desta matéria o custo e a variação do valor da construção de cada Unidade Federativa (UF) em julho.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
No Estado, o valor cobrado chegou a R$ 1703,51. O montante foi o segundo maior do Nordeste. Porém, ele ficou abaixo do registrado na Região (R$ 1727,22) e no País (R$ 1848,39).
Os dados, divulgados nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) e consideram a desoneração da folha de pagamento das empresas do setor.
Conforme a pesquisa, do valor total da construção, R$ 1.070,94 são relativos aos materiais e R$ 682,08 à mão de obra.
Outro dado apontado pelo levantamento, é a variação do acumulado do ano, ou seja, de janeiro a julho.
Nesse recorte, a variação no preço do m² foi de 5,37%. O índice foi acima do nacional (3,21%), com uma diferença de 2,16 pontos percentuais (p.p.).
Cenário nacional da construção civil
Em julho, o custo nacional da construção, por metro quadrado, que em junho fechou em R$ 1.842,65, passou em julho para R$ 1.848,39, sendo R$ 1.058,77 referentes aos materiais e R$ 789,62 à mão de obra. A alta foi de 0,31%.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,23%, enquanto a da mão de obra aumentou 0,42%.
No que concerne aos resultados regionais, todas as UFs registraram aumento no valor cobrado pelo m² no mês, a maior alta foi em Alagoas, com 3,02%.
Confira abaixo a variação do custo e o valor da construção de cada UF em julho
Região Norte
- Rondônia: R$ 2.052,79 (0,26%)
- Acre: R$ 2.098,08 (0,92%)
- Amazonas: R$ 1.840,30 (0,12%)
- Roraima: R$ 2.025,01 (0,18%)
- Para: R$ 1.869,60 (0,03%)
- Amapá: R$ 1.881,15 (0,72%)
- Tocantins: R$ 1.911,20 (0,64%)
Região Nordeste
- Maranhão: R$ 1.803,82 (0,71%)
- Piauí: R$ 1.749,90 (0,17%)
- Ceará: R$ 1.753,02 (2,31%)
- Rio Grande do Norte: R$ 1.725,35 (0,12%)
- Paraíba: R$ 1.752,28 (0,13%)
- Pernambuco: R$ 1.669,89 (0,21%)
- Alagoas: R$ 1.703,51 (3,02%)
- Sergipe: R$ 1.621,48 (0,01%)
- Bahia: R$ 1.713,94 (0,01%)
Região Sudeste
- Minas Gerais: R$ 1.738,96 (0,18%)
- Espírito Santo: R$ 1.691,30 (0,18%)
- Rio de Janeiro: R$ 2.018,23 (0,04%)
- São Paulo: R$ 1.962,14 (0,10%)
Região Sul
- Paraná: R$ 1.970,46 (0,13%)
- Santa Catarina: R$ 2.095,91 (0,06%)
- Rio Grande do Sul: R$ 1.824,38 (0,45%)
Região Centro-oeste
- Mato Grosso do Sul: R$ 1.764,10 (0,42%)
- Mato Grosso: R$ 1.873,39 (0,12%)
- Goiás: R$ 1.833,42 (0,25%)
- Distrito Federal: R$ 1.892,44 (0,12%)