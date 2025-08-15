Produção industrial da China sobe 5,7% e vendas no varejo avançam 3,7% em julho

A produção industrial da China cresceu 5,7% em julho, na comparação anual, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta sexta-feira, 15. O resultado veio próximo das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 5,9%.

O desempenho da indústria chinesa foi mais fraco do que o registrado em junho, quando houve alta de 6,8%, na comparação anual.