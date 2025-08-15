Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas no varejo voltam a crescer nos EUA em julho

Tipo Notícia

As vendas no varejo nos Estados Unidos registraram um aumento em julho pelo segundo mês consecutivo, em linha com as expectativas do mercado, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio nesta sexta-feira (15).

Houve um aumento de 0,5% em relação ao mês anterior, chegando a US$ 726,3 bilhões (quase R$ 4 trilhões, na cotação atual), embora o crescimento tenha sido menor do que em junho, quando chegou a 0,9% (em comparação com os 0,6% anunciados inicialmente). 

O aumento coincide plenamente com as expectativas dos analistas, que antecipavam um crescimento de 0,5%, de acordo com o consenso publicado pela MarketWatch.

As vendas de veículos e móveis foram os principais impulsionadores da ampliação registrada.

Tags

eua

