Vendas no varejo voltam a crescer nos EUA em julho

As vendas no varejo nos Estados Unidos registraram um aumento em julho pelo segundo mês consecutivo, em linha com as expectativas do mercado, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio nesta sexta-feira (15).

Houve um aumento de 0,5% em relação ao mês anterior, chegando a US$ 726,3 bilhões (quase R$ 4 trilhões, na cotação atual), embora o crescimento tenha sido menor do que em junho, quando chegou a 0,9% (em comparação com os 0,6% anunciados inicialmente).