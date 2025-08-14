Turismo internacional no Ceará cresce 35,9% de janeiro a julho de 2025

Turismo internacional no Ceará cresce 35,9% de janeiro a julho de 2025Alta no fluxo de estrangeiros reforça cadeia produtiva e impulsiona setores de serviços, comércio e lazer
O crescimento do turismo internacional entre janeiro a julho de 2025 resultou em 56.159 visitantes estrangeiros desembarcando no Ceará em voos diretos.
Foi um aumento de 35,92% ante igual período do ano anterior, conforme levantamento da Secretaria do Turismo estadual (Setur).
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O volume já ultrapassa a metade de toda a movimentação internacional registrada ao longo de 2024, colocando o Estado entre os destinos mais procurados do País.
A alta no fluxo de visitantes impacta diretamente a cadeia produtiva do turismo, com aumento na ocupação hoteleira, maior movimentação em bares e restaurantes e incremento nas vendas do comércio.
O setor também estimula atividades indiretas, como transporte, serviços culturais e lazer, ampliando a geração de empregos formais e temporários.
Entre os fatores que explicam o avanço estão a ampliação da malha aérea internacional, a diversificação dos mercados emissores e ações consistentes de promoção do estado no exterior.
Somente neste ano, quatro novos voos diretos internacionais foram anunciados, ampliando a conectividade com diferentes países.
Leia mais
"O fortalecimento das parcerias com companhias aéreas e operadores tem sido fundamental, prova disso é que somente este ano já tivemos o anúncio de 4 novos voos internacionais. Planejamento e diálogo têm sido nosso caminho para consolidar o Ceará como referência global em turismo”, atesta o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck.
O perfil dos visitantes também vem mudando. Antes predominantemente europeu, o fluxo tem registrado maior participação de turistas da América do Sul, que representam 19,33% do total, e da América do Norte, com 14,07%.
Portugal e França seguem na liderança como principais emissores, seguidos por Argentina, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Chile e Holanda, conforme dados da Setur.
China emite alerta de risco para viagens aos EUA em meio a guerra comercial | O POVO News
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor