Turismo internacional no Ceará cresce 35,9% de janeiro a julho de 2025

Setor impulsiona hotelaria, gastronomia e comércio no primeiro semestre / Crédito: Fernanda Barros/ O POVO

O crescimento do turismo internacional entre janeiro a julho de 2025 resultou em 56.159 visitantes estrangeiros desembarcando no Ceará em voos diretos. Foi um aumento de 35,92% ante igual período do ano anterior, conforme levantamento da Secretaria do Turismo estadual (Setur).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O volume já ultrapassa a metade de toda a movimentação internacional registrada ao longo de 2024, colocando o Estado entre os destinos mais procurados do País.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A alta no fluxo de visitantes impacta diretamente a cadeia produtiva do turismo, com aumento na ocupação hoteleira, maior movimentação em bares e restaurantes e incremento nas vendas do comércio. O setor também estimula atividades indiretas, como transporte, serviços culturais e lazer, ampliando a geração de empregos formais e temporários.

Entre os fatores que explicam o avanço estão a ampliação da malha aérea internacional, a diversificação dos mercados emissores e ações consistentes de promoção do estado no exterior.