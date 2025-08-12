Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Voltado à qualificação dos permissionários que atuam nos mercados públicos municipais, o Vende Mais Mercado promove capacitações e celebra tradições

Sebrae CE revitaliza mercados públicos e impulsiona o turismo e a economia cearense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.