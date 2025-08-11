Com valor médio de R$ 5,25, etanol do Ceará é o mais caro do Nordeste

Com valor médio de R$ 5,25, etanol do Ceará é o mais caro do NordesteO valor cobrado foi o quarto maior do Brasil, só ficou abaixo do Acre (R$ 5,27), Amapá (R$ 5,37) e Amazonas (R$ 5,49)
Com o custo médio de R$ 5,25 por litro, o Ceará possui o Etanol mais caro do Nordeste e o quarto do Brasil. No País, o Estado só ficou abaixo do Acre (R$ 5,27), Amapá (R$ 5,37) e Amazonas (R$ 5,49).
Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados entre os dias 3 e 9 de agosto. Confira mais abaixo os valores de todos os estados brasileiros.
Conforme a pesquisa, o preço mais em conta do litro encontrado no Estado foi de R$ 4,79 e o mais caro de R$ 5,62. No total, 102 postos de combustíveis foram analisados.
Em Fortaleza o valor médio foi igual ao do Ceará, de R$ 5,25. O município com o menor custo do combustível no Estado foi Quixadá (R$ 5,06). Em seguida aparece Limoeiro do Norte (R$ 5,17) e Juazeiro do Norte (R$ 5,22).
Ao passo que Itapipoca está com o montante mais caro do Estado, com R$ 5,59 por litro, entre os sete municípios pesquisados pela ANP.
Considerando a média regional do Nordeste, a quantia cobrada por litro está em R$ 4,75. No Brasil, o número chega a R$ 4,17.
Veja os preços médios do Etanol pelo Brasil
- Amazonas: R$ 5,49
- Amapá: R$ 5,37
- Acre: R$ 5,27
- Ceará: R$ 5,25
- Roraima: R$ 5,15
- Alagoas: R$ 5,11
- Rondônia: R$ 4,99
- Rio Grande do Norte: R$ 4,96
- Sergipe: R$ 4,94
- Maranhão: R$ 4,79
- Tocantins: R$ 4,78
- Rio Grande do Sul: R$ 4,76
- Pará: R$ 4,75
- Pernambuco: R$ 4,69
- Bahia: R$ 4,62
- Distrito Federal: R$ 4,62
- Piauí: R$ 4,57
- Paraíba: R$ 4,48
- Espírito Santo: R$ 4,45
- Goiás: R$ 4,44
- Rio de Janeiro: R$ 4,41
- Paraná: R$ 4,40
- Minas Gerais: R$ 4,15
- Mato Grosso: R$ 3,97
- São Paulo: R$ 3,95
- Mato Grosso do Sul: R$ 3,89
Gasolina
O preço médio de revenda da gasolina no Ceará foi de R$ 6,42 por litro, o segundo mais caro da Região e o nono do Brasil no período.
O Nordeste, por sua vez, apresentou valor médio menor, de R$ 6,17 por litro, e o Brasil de R$ 6,19. Fortaleza ficou com R$ 6,41 por litro.
Óleo Diesel e S10
Com R$ 6,06 por litro, o Ceará teve o segundo valor médio do diesel mais caro do Nordeste e o 12º do Brasil no período pesquisado. Já o diesel S10 ficou em R$ 5,99.
Em Fortaleza, o diesel S10 está em R$ 5,84 por litro, enquanto o valor do diesel não foi divulgado.
Já o custo do litro no País foi de R$ 5,99 para o combustível e R$ 6,06 para o S10. No Nordeste, estava em R$ 5,94/L e R$ 5,97, respectivamente.
GNV e Gás de cozinha (GLP)
O Gás Natural Veicular (GNV), por sua vez, teve um custo médio, no Ceará, de R$ 5,15. O segundo maior do Brasil, atrás apenas de Minas Gerais (R$ 5,16).
O valor é acima do registrado na Região, com R$ 4,61, e no País, com R$ 4,59.
Por fim, o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido popularmente como gás de cozinha, está em R$ 99,99 no Ceará. O número é abaixo da média do Nordeste (R$ 105,96) e do Brasil (R$ 107,49). Já o preço médio em Fortaleza foi o mesmo do Estado.
