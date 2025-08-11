Com valor médio de R$ 5,25, etanol do Ceará é o mais caro do Nordeste

Os dados se referem ao período de 3 a 9 de agosto / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Com o custo médio de R$ 5,25 por litro, o Ceará possui o Etanol mais caro do Nordeste e o quarto do Brasil. No País, o Estado só ficou abaixo do Acre (R$ 5,27), Amapá (R$ 5,37) e Amazonas (R$ 5,49). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados entre os dias 3 e 9 de agosto. Confira mais abaixo os valores de todos os estados brasileiros.

Considerando a média regional do Nordeste, a quantia cobrada por litro está em R$ 4,75. No Brasil, o número chega a R$ 4,17. Veja os preços médios do Etanol pelo Brasil Amazonas: R$ 5,49



Amapá: R$ 5,37

Acre: R$ 5,27

Ceará: R$ 5,25

Roraima: R$ 5,15



Alagoas: R$ 5,11

Rondônia: R$ 4,99



Rio Grande do Norte: R$ 4,96

Sergipe: R$ 4,94



Maranhão: R$ 4,79

Tocantins: R$ 4,78

Rio Grande do Sul: R$ 4,76

Pará: R$ 4,75

Pernambuco: R$ 4,69

Bahia: R$ 4,62

Distrito Federal: R$ 4,62



Piauí: R$ 4,57

Paraíba: R$ 4,48

Espírito Santo: R$ 4,45

Goiás: R$ 4,44

Rio de Janeiro: R$ 4,41

Paraná: R$ 4,40

Minas Gerais: R$ 4,15

Mato Grosso: R$ 3,97

São Paulo: R$ 3,95

Mato Grosso do Sul: R$ 3,89 Gasolina O preço médio de revenda da gasolina no Ceará foi de R$ 6,42 por litro, o segundo mais caro da Região e o nono do Brasil no período. O Nordeste, por sua vez, apresentou valor médio menor, de R$ 6,17 por litro, e o Brasil de R$ 6,19. Fortaleza ficou com R$ 6,41 por litro.

Óleo Diesel e S10 Com R$ 6,06 por litro, o Ceará teve o segundo valor médio do diesel mais caro do Nordeste e o 12º do Brasil no período pesquisado. Já o diesel S10 ficou em R$ 5,99. Em Fortaleza, o diesel S10 está em R$ 5,84 por litro, enquanto o valor do diesel não foi divulgado. Já o custo do litro no País foi de R$ 5,99 para o combustível e R$ 6,06 para o S10. No Nordeste, estava em R$ 5,94/L e R$ 5,97, respectivamente.