Com crédito de R$ 414 mi, Brisanet irá expandir sua atuação no Ceará; confira

Do montante, serão 317,7 milhões do BNB e R$ 96,2 milhões do BNDES

Com intuito de expandir sua atuação em três estados do Nordeste: Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, a empresa de telecomunicações Brisanet receberá R$ 414 milhões a partir de duas operações de crédito, com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O anúncio das contratações, que foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, foi realizado pela nessa quarta-feira, 19. Os recursos devem impulsionar a melhora dos serviços oferecidos, com o investimento em tecnologia e equipamentos.