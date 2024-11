Brisanet conquista 126,5 mil novos clientes na rede móvel, mas lucro é 49% menor

CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

A Brisanet, empresa cearense de telecomunicações, conquistou 94,4 mil novos clientes na rede móvel de tecnologia 4G e 5G, com adição de 51 cidades no terceiro trimestre de 2024. Outros 32 mil foram adicionados em outubro, totalizando 126,5 mil novos consumidores. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Todavia, o lucro líquido da empresa foi 49,8% menor no ano a ano, registrando R$ 15,9 milhões no terceiro trimestre, cujo motivo esteve relacionado aos custos e despesas da expansão do segmento móvel, de 133 para 184 cidades, com cobertura de 9,2 milhões de pessoas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A rede móvel, no total, passou de 128,4 mil clientes no segundo trimestre para 222,8 mil no terceiro trimestre, o qual refere-se aos meses de julho, agosto e setembro de 2024. Ao se considerar também o mês de outubro, a companhia já registrava 254,9 mil clientes.

A empresa afirmou que está avançando em capitais e regiões metropolitanas, com participação de mercado (market share, em inglês) superior a 22% em Fortaleza e Aracaju no mês de setembro, enquanto Natal, Maceió e João Pessoa ficam entre 50% a 66%. Dentre as residências na área de cobertura, onde os serviços estão disponíveis para contratação, houve um crescimento anual de 2%, totalizando 7 milhões de casas no terceiro trimestre. Foram 110,4 mil adições no ano a ano e 24,7 mil entre os trimestres. Mil novos funcionários A companhia destacou um crescimento significativo nos custos com pessoal, de R$ 7,5 milhões, com expansão das equipes a partir do segundo semestre de 2023. Cerca de mil funcionários foram contratados nos últimos 12 meses, 600 deles somente no Ceará.