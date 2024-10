Brisanet vence leilão para fornecer internet; Ceará terá 4 novas infraestruturas

A Brisanet venceu o primeiro leilão reverso (vence o fornecedor que efetuar o menor lance com o menor preço durante um período pré-estabelecido) da Entidade Administradora da Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD) para operar com internet e telefonia móvel 4G.

Com quatro novos pontos no Ceará, o valor total do contrato será de R$ 56,2 milhões, que abrange todas as 52 localidades distribuídas também pelo Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Mato Grosso do Sul.

A implementação deverá ocorrer em até 90 dias após a assinatura do Termo de Compromisso.