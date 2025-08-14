BNB registra lucro de R$ 1,38 bi, o maior resultado semestral da história

Presidente do BNB, Paulo Câmara, durante apresentações dos resultados do primeiro semestre de 2025 / Crédito: Fernando Cavalcante

O Banco do Nordeste (BNB) encerrou o primeiro semestre de 2025 com os maiores valores nominais já registrados em seus indicadores financeiros. Entre janeiro e junho, o banco contratou R$ 34,8 bilhões, alta de 19,2% em relação ao mesmo período em 2024. Já o desembolso cresceu 7,7% e chegou a R$ 29,1 bilhões, enquanto o lucro líquido ficou em R$ 1,38 bilhão (+35,6%).