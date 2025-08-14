BNB registra lucro de R$ 1,38 bi, o maior resultado semestral da história

BNB registra lucro de R$ 1,38 bi, o maior resultado semestral da históriaInstituição apresentou aumento nas contratações, desembolsos e programas de microcrédito no primeiro semestre de 2025
O Banco do Nordeste (BNB) encerrou o primeiro semestre de 2025 com os maiores valores nominais já registrados em seus indicadores financeiros. Entre janeiro e junho, o banco contratou R$ 34,8 bilhões, alta de 19,2% em relação ao mesmo período em 2024.
Já o desembolso cresceu 7,7% e chegou a R$ 29,1 bilhões, enquanto o lucro líquido ficou em R$ 1,38 bilhão (+35,6%).
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O resultado operacional foi de R$ 2,2 bilhões, crescimento de 17,8% frente ao ano anterior. O programa de microcrédito urbano Crediamigo teve avanço de 18,3%, somando R$ 6,5 bilhões em contratações no mesmo período.
“O crescimento recorde de todos os indicadores mostra que estamos cumprindo a missão dada pelo presidente Lula de ampliar e democratizar o acesso ao crédito. A expansão dos negócios, aliada ao resultado financeiro, é fruto da maior eficiência operacional da instituição, que busca constantemente atender melhor seus clientes e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população”, afirma o presidente do BNB, Paulo Câmara.
Leia mais
A carteira de crédito administrada pelo banco totalizou R$ 165,7 bilhões, crescimento de 15,7% em relação a mesma do ano anterior.
“O Banco do Nordeste tem fortalecido sua estrutura e seus processos, trazendo mais dinamismo à jornada dos clientes, ao oferecer produtos e serviços que os atendam de forma mais completa. Nesse contexto, o BNB tem buscado diversificar suas fontes de financiamento, por meio de parcerias com instituições multilaterais e financeiras voltadas ao desenvolvimento e à inovação, como BNDES e Finep, além da emissão de instrumentos de dívida no mercado de capitais. O objetivo é ampliar os recursos para investimentos sustentáveis, com potencial de gerar impactos sociais e ambientais positivos no longo prazo”, disse o diretor financeiro e de crédito, Wanger Rocha.
No segmento de micro e pequenas empresas, foram realizadas 21 mil novas operações, totalizando R$ 2,9 bilhões. O programa de microcrédito rural Agroamigo somou R$ 4,4 bilhões em mais de 330 mil operações.
A taxa de inadimplência acima de 90 dias da carteira própria foi de 3,6% no semestre, aumento de 1 ponto percentual em relação a 2024. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio foi de 20,4% ao ano, 1,5 ponto percentual acima do registrado no mesmo período do ano passado.
Com 297 agências, o Banco do Nordeste atua em mais de dois mil municípios dos nove estados do Nordeste, além de parte de Minas Gerais e Espírito Santo, utilizando como principal fonte de recursos o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).