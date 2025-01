Banco do Nordeste aplicou R$ 61 bi em 2024; quase 2/3 em pequenos negócios

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Conforme balanço apresentado pelo presidente do BNB, Paulo Câmara, 61% das aplicações foram no microcrédito ou destinados a pequenas e médias empresas

Os dados foram apresentados pelo presidente do BNB, Paulo Câmara , que enfatizou a série de programas de incentivo ao crédito que foram lançados desde que assumiu o cargo, em março de 2023.

O Banco do Nordeste (BNB) aplicou mais de R$ 61 bilhões na economia da Região em 2024. Destes, 61% foram voltados para os micros, pequenos e médios empresários, um avanço de nove pontos percentuais em relação a 2023.

Paulo destaca que é estratégia do Governo Federal continuar promovendo o acesso dos pequenos empreendedores aos recursos da instituição, pulverizando mais o alcance do BNB na Região e diminuindo a espera nos desembolsos.

As informações foram repassadas nesta terça-feira, 21 de janeiro, no Fórum Nordeste, que debate panorama da economia, segurança jurídica e potencialidades da Região. O momento é conduzido pela presidente do Grupo de Líderes Empresarias (Lide Ceará), Emília Buarque.

O presidente ainda enfatiza que o BNB apresentou crescimento de 33% no volume de aplicações de recursos em relação a 2023.