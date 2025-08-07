Elmano negocia ampliação da parceria Ceará e China com embaixador chinês

O governador Elmano de Freitas se reuniu com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao / Crédito: Camila Carvalho/Governo do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) encontrou o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, na manhã desta quinta-feira, 7, e disse tratar de "parcerias econômicas e novos mercados entre o Ceará e a China". Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A busca por novos mercados internacionais para os produtores cearenses tem sido um dos objetivos de Elmano no esforço de atenuar os efeitos do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump (EUA) e que tem abalado as cadeias produtivas do Ceará.

"Se isso for possível, todo setor de fruticultura poderia exportar para a china", afirmou. Hoje, Elmano ainda tem reunião marcada com Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O encontro acontece após a divulgação das medidas anunciadas pelo Ceará para enfrentar o tarifaço e às vésperas do governo federal fazer o mesmo.

Com informações de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília