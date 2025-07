Entenda como taxação de 50% imposta por Trump pode afetar o Ceará

Os Estados Unidos é o principal parceiro comercial do Ceará, representando quase 48% de todas as exportações de produtos em 2025

Com o anúncio do presidente Donald Trump, nesta quarta-feira, 9, de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, o Ceará pode sofrer um forte impacto na sua balança comercial.

Só nesse ano, as exportações cearenses para o país chegaram a um valor de mais de US$ 366,8 milhões, conforme dados do Observatório da Indústria do Ceará. Dentre os principais produtos exportados estão: aço (US$ 262,3 milhões); peixes (US$ 19,1 milhões) e calçados (US$ 13,9 milhões).

Segundo o economista Ricardo Coimbra, o Brasil e o Ceará já tem sofrido reflexos da primeira tributação, do aço e do alumínio, em fevereiro deste ano, e pode ter consequências ainda maiores com as novas medidas.

Para Coimbra, o mercado cearense deve buscar direcionar os produtos para outros mercados, em especial para os parceiros do Brics - grupo comercial representado pelo Brasil e outros 10 países.

O economista avaliou que o discurso de Trump, na carta enviada ao presidente Lula, é "desconexo" da realidade: "As relações de comércio entre Brasil e Estados Unidos, elas são deficitárias para o Brasil. Os Estados Unidos tem uma relação positiva na relação de comércio com o Brasil [...] Fica meio desconexa, essa movimentação em relação ao Brasil e mais ainda a justificativa".