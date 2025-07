Trump diz que vai pedir investigação comercial contra o Brasil; veja carta

Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaça novo tarifaço a partir de agosto / Crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Na carta enviada ao Brasil sobre o aumento das tarifas para 50%, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai pedir a abertura de uma investigação por práticas comerciais desleais ou injustas. Também criticou o que chamou de "caça às bruxas" em relação ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL). "Devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da Seção 301 sobre o Brasil"

O que é a seção 301 dos EUA? A Seção 301 é um dispositivo da Lei de Comércio de 1974 dos Estados Unidos que prevê a apuração de práticas estrangeiras desleais que afetam o comércio norte-americano. Esse recurso já havia sido usado por ele, em 2019, para taxar em 15% mais de US$ 120 bilhões em produtos chineses. Trump anunciou a taxação de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA a partir de 1º de agosto. Segundo ele, as relações comerciais são injustas aos americanos.

Os números da balança comercial entre os países, no entanto, indicam o contrário. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) mostram que nos últimos 16 anos o Brasil comprou mais produtos dos EUA do que vendeu. Somente em 2024, o saldo da balança comercial entre Brasil e EUA ficou positivo para os americanos em cerca de US$ 300 milhões. As exportações brasileiras para os EUA somaram 40,4 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 40,7 bilhões. Ainda assim, Trump ameaçou elevar as tarifas em caso de retaliação.

"Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Confira a carta de Trump na íntegra:

9 de julho de 2025

Sua Excelência

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República Federativa do Brasil

Brasília Prezado Sr. Presidente:

Conheci e tratei com o ex-Presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-Presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE! Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos (como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura SECRETAS e ILEGAIS a plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro), a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta.

Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco.