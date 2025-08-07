Tarifaço: Sebrae relembra crédito de até R$ 30 bi para micro e pequenas empresas

Desde o lançamento do programa em outubro de 2024, já foram disponibilizados R$ 6 bilhões / Crédito: Matheus Souza

Com a aplicação das tarifas de 50% a todos os produtos brasileiros pelos Estados Unidos, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está analisando a viabilização de até R$ 30 bilhões em crédito para os pequenos negócios ao longo dos próximos anos. Este recurso é fruto do aporte de R$ 2 bilhões no Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresa (Fampe), administrado pela instituição por meio do programa Acredita.

Conforme os dados da instituição, cerca de 40% das exportações brasileiras são feitas por pequenos negócios e o volume de recursos envolvidos nessas operações ultrapassou a marca de R$ 2,6 bilhões, em 2024. Ao todo, 28,8 mil negócios venderam ao Exterior. Desse montante, 194 eram microempreendedores individuais (MEI), 5.758 eram microempresários (ME) e outros 5.480 eram empresários de pequeno porte (EPP). Vale lembrar que o programa Acredita é destinado a MEIs, com faturamento anual de até R$ 81 mil, e a empresas de pequeno porte, com receita de até R$ 4,8 milhões ao ano.

Entenda o tarifaço

As tarifas de 50% impostas sobre parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos entraram em vigor na última quarta, 6. Entre os produtos afetados com a sobretaxa estão café, frutas, pescados e carnes. A medida, assinada na semana passada pelo presidente norte-americano Donald Trump, afeta 35,9% das mercadorias enviadas ao mercado estadunidense, o que representa 4% das exportações brasileiras. Isso porque cerca de 700 produtos do Brasil ficaram fora do tarifaço. São eles: suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo seus motores, peças e componentes, polpa de madeira, celulose, metais preciosos, energia e produtos energéticos.