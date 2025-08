Concurso PMCE: Resultado final da 1ª etapa é divulgado nesta quarta-feira, 6

A partir das 17h desta quarta-feira, 6, será publicado o resultado final da 1ª etapa do concurso público da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), a prova objetiva.

A divulgação ocorrerá por meio de comunicado realizado no site da banca organizadora do concurso, Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece).