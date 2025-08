Justiça suspende aumento salarial de prefeito, vice, secretários e vereadores de Tamboril

A Justiça suspendeu os aumentos salariais do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores de Tamboril , município distante 287 quilômetros de Fortaleza. A decisão foi tomada na segunda-feira, 4, pelo juiz Silviny de Melo Barros, da Vara Única de Tamboril , e atende uma ação civil pública ajuizada pelo MPCE .

Em caso de descumprimento, o prefeito Marcelo Mota (PSB) pode pagar multa diária no valor de R$ 5 mil, montante que, de acordo com a decisão, será revertido para o próprio município.

"A Procuradoria Geral do Município vai entrar com o recurso cabível da decisão, até porque foi feito, sim, o estudo de impacto financeiro no projeto de lei que aumenta o subsídio tanto do prefeito, do secretários, e do vice-prefeito, foi colocado esse estudo de impacto financeiro, inclusive dos anos subsequentes de 2025, 2026, 2027", relata o prefeito.

"Tenho conhecimento de que o Ministério Público não aceitou o tipo de estudo que foi feito, mas isso foi calculado, sim, até porque o gasto com o pessoal da Prefeitura de Tamboril é bem inferior ao teto legal, que é de 54%, de acordo a com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O último quadrimestre do ano 2024, nós terminamos com cerca de 48% de gasto com o pessoal. Então, não tinha nenhum problema em fazer esse reajuste dos subsídios do prefeito, do vice e dos secretários", justificou.

Já o presidente da Câmara contou que foi proposto ao Ministério Público um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a garantia de se fazer uma emenda à Lei Orgânica, exigindo o estudo de impacto financeiro em projetos futuros. "Porque nunca aconteceu, não tem nos reajustes concedidos em legislaturas anteriores, não existe esse estudo de impacto financeiro", comentou Sales.