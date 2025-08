Começam as inscrições do concurso que escolherá o novo fardamento da rede de ensino de Fortaleza

Os novos modelos do fardamento escolar da rede municipal de ensino será escolhido por meio de um concurso. O edital foi lançado nesta segunda-feira, 4, pela Secretaria Municipal de Educação (SME), com inscrições abertas até dia 12 de agosto, próxima terça-feira.

A ação é alusiva às comemorações do Mês do Estudante e o concurso escolherá o novo layout das fardas. Ao todo, serão cinco modelos escolhidos, sendo um para a educação infantil, um para o ensino fundamental I (1º ao 5º ano), um para o ensino fundamental II (6º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Física.

O uniforme deve ter cores que combinem com as cores da bandeira de Fortaleza. Após a premiação, os modelos finalistas vão desfilar em um evento no Centro de Eventos do Ceará. A equipe vencedora, além de ter o modelo escolhido para os novos fardamentos, será contemplados com uma viagem para o estado de São Paulo

Serviço



Concurso de criação da arte do fardamento escolar da Rede Municipal

Inscrições: de 4 a 12 de agosto