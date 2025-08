Concursos no Ceará: são mais de 2,5 mil vagas e salário de R$ 29,6 mil

As oportunidades selecionadas pelo O POVO são para diversos cargos, com pelo menos 14 editais publicados

Cearenses interessados em seguir carreira no serviço público devem se preparar, pois há diversas oportunidades tanto na esfera federal, estadual ou municipal. São, pelo menos, 14 editais com inscrições abertas ou prestes a iniciar, somando cerca de 2,5 mil vagas.

Mas chama atenção também a seleção da Prefeitura de Limoeiro do Norte, que está com mais de 1,1 mil vagas abertas para diversos cargos.

As oportunidades selecionadas pelo O POVO são para diversos cargos e as remunerações alcançam os R$ 29,6 mil .

As oportunidades estão distribuídas entre as cidades de São José dos Campos (SP) e Fortaleza (CE). As remunerações podem chegar a R$ 14.192,64.

As inscrições estarão abertas até 8 de agosto de 2025, no site do ITA, com taxas de R$ 180,00 a R$ 200,00.

O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará oferta 44 vagas para delegações extrajudiciais de notas e de registros, funções notariais tradicionalmente ocupadas por concurso público de provas e títulos.

Os candidatos devem observar critérios de ingresso por provimento ou remoção. O período de inscrições se estende de 21 de agosto a 19 de setembro, e devem ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.

Os delegatários dos serviços notariais e de registro serão remunerados, exclusivamente, por meio de emolumentos cobrados em razão do ofício.

Funai (Contratação Temporária) - 900 vagas



A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.



As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.



Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília-DF. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

UFCA (7 vagas)

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) está com inscrições abertas para sete vagas de concurso para o cargo de professor. Remuneração inicial chega a R$ 14.288,85, com retribuição por titulação e auxílio-alimentação já inclusos no valor.

As oportunidades são para atuar nas seguintes áreas e localidades:

Campus Barbalha: Medicina de Família e Comunidade (1 vaga); Fundamentos Epistemológicos e Históricos (1 vaga); Ciências Farmacêuticas (1 vaga);

Campus Juazeiro do Norte: Tecnologia da Informação Aplicada à Ciência da Informação (1 vaga); Matemática Aplicada (2 vagas); Física (1 vaga).



Para participar, é necessário que o candidato tenha graduação e doutorado na respectiva área em que pretende atuar.



Os interessados poderão se inscrever no período de 25 de julho de 2025 até as 22h do dia 8 de agosto de 2025, por meio da Plataforma FORMS/UFCA, com taxa de R$ 358.



Confira edital.



Unilab (4 vagas)



A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab - CE) está com quatro vagas para cargo de Professor. Salários entre R$ 4.651,09 e R$ 13.288,85 ao mês.

As vagas estão distribuídas nas seguintes áreas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem (1 vaga); Linguística (1 vaga); Sociologia Africana (1 vaga); Etnologia Indígena (1 vaga).



Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições mediante o envio da documentação especificada no edital para o e-mail do respectivo setor de estudo e nos seguintes períodos:



Setor de Estudos - Etnologia Indígena: 4 de agosto de 2025 a 4 de setembro de 2025



Setor de Estudos - Sociologia Africana: 25 de julho de 2025 a 8 de agosto de 2025



Setor de Estudos - Linguística: 25 de julho de 2025 a 24 de agosto de 2025



Setor de Estudos - Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem: 25 de julho de 2025 a 24 de agosto de 2025



Confira edital

CRBio 5 (3 vagas)

O Conselho Regional de Biologia - 5ª Região (CRBio 5), com atuação no Ceará, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, publicou o edital com oferta de três vagas para cargos de níveis médio e superior.



As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo (1 vaga); Agente de Contratação (1 vaga); Analista Contábil (1 vaga). A remuneração pode chegar a R$ 3.646.



O prazo de inscrições é de 30 de julho de 2025 a 11 de setembro de 2025, de forma online, mediante o pagamento de uma taxa no valor entre R$ 45 e R$ 56.



Confira aqui o edital

Crefito 6 (3 vagas)

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Crefito 6) prorrogou até 14 de agosto as inscrições do seu concurso público.

São ofertadas três vagas para o cargo de Auxiliar Administrativo (nível médio) e Agente Fiscal (nível superior). Remuneração é de até R$ 4.608.

O Crefito 6 abrange os estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, e os territórios federais de Roraima e Amapá. E a sede fica em Fortaleza.

Prefeitura de Fortaleza/Imparh (cadastro de reserva)



A Prefeitura de Fortaleza abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o cargo de Assistente da Educação Infantil Substituto, com lotação no Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

A oportunidade é destinada a candidatos com nível Médio; com histórico e declaração de cumprimento de pelo menos 50% da carga horária do curso de Pedagogia; curso completo de licenciatura plena em Pedagogia; ou curso de formação de professores do Ensino Fundamental.



A jornada de trabalho mensal é de 240 horas mensais e a remuneração é de R$ 2.305,75. As inscrições estão disponíveis até o dia 6 de agosto, de forma online, com taxa de inscrição de R$ 80. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura de Fortaleza.

Prefeitura Ipaporanga (125 vagas)

Foram reabertas até o dia 6 de agosto as inscrições para quatro editais de concurso público da prefeitura de Ipaporanga, município distante 356,29 km de Fortaleza.

A banca organizadora dos certames é o Consulpam, onde podem ser feitas as inscrições. A taxa pode variar conforme edital e cargo.

EDITAL 001/2025 - Cargos Diversos: São 103 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações podem chegar a R$ 3,4 mil.

Edital 004/2025-Guarda Municipal: São ofertadas 4 vagas para o cargo que exige ensino médio completo. Remuneração de R$ 1.518

EDITAL 003/2025 - ACE E ACS: São ofertadas três vagas. Destas, uma é para agente comunitário de saúde e as demais para agente comunitário de endemias. Remuneração é de R$ 3.036

EDITAL-002/2025-PROFESSORES: São ofertadas 15 vagas de professoras em diferentes áreas de atuação. Remuneração é de R$ 2.450.

SOP-CE (61 vagas)



A Superintendência de Obras Públicas (SOP) está com um processo seletivo aberto para o preenchimento de 61 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

O salário varia entre R$ 2.414,28 a R$ 8.000. As oportunidades são destinadas para o nível superior e técnico e estão distribuídas nas seguintes áreas:

Arquiteto



Engenheiro Civil



Engenheiro Eletricista



Técnico em Edificações



Topógrafo

As inscrições estarão abertas até 21 de agosto, no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

A taxa custa R$ 126 e deve ser paga por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) até o dia 22 de agosto.

Além disso, a previsão de aplicação das provas é para o dia 21 de setembro. A admissão dos aprovados será por contratação por um período de 12 meses, admitindo prorrogação por igual período.

ISGH (1 vaga)

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) do Ceará está com uma vaga aberta, de caráter temporário, por meio do processo seletivo simplificado.

O objetivo é realizar a contratação de um Desenhista Técnico, com carga horária máxima de 44 horas semanais de trabalho. O salário previsto é de R$ 2.788,60 por mês.

Para concorrer, é preciso ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso técnico ou profissionalizante em edificações.

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora, o Instituto Consulpam até o dia 12 de agosto. A taxa custa R$ 60.

Prefeitura do Cariré (22 vagas)

A Prefeitura do Cariré está com 22 vagas efetivas abertas para o cargo de Guarda Civil Municipal. O certame, organizado pelo Instituto Consulpam, vale um salário mínimo, de R$ 1.518.

O concurso da Guarda Municipal prevê que, do total de oportunidades, 16 serão de ampla concorrência, quatro destinadas a pessoas negras e duas reservadas para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da banca organizadora até o dia 17 de agosto. Por outro lado, a taxa de inscrição é de R$ 120, com possibilidade de isenção para doadores de medula óssea ou inscritos no CadÚnico.

CPRM (115 vagas)

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) está com 115 oportunidades abertas, além de formar cadastro reserva.

Os cargos disponíveis se direcionam aos profissionais com nível de escolaridade superior, médio e técnico. Já o salário inicial varia entre R$ 4.442,68 e R$ 10.577,48, para jornadas de 40 horas semanais.

O certame é para diversos estados do Brasil, incluindo o Ceará. As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de setembro, no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa custa de R$ 100 a 180.

Prefeitura de Limoeiro do Norte (1.164 vagas)

A Prefeitura de Limoeiro do Norte está com mais de 1,1 mil vagas abertas. Destas, 293 são imediatas e outras 871 são para cadastro reserva.

A seleção prevê salários iniciais variáveis de R$ 1.518 a R$ 29.600, para jornadas de até 40 horas semanais. As inscrições seguem disponíveis até 17 de agosto.

Para se inscrever, é necessário acessar o site da banca responsável e preencher o formulário com os dados solicitados. A taxa custa R$ 95 (nível médio/técnico), R$ 70 (nível fundamental) ou R$ 120 (nível superior).

Todos os candidatos inscritos no processo seletivo simplificado serão avaliados por meio de provas objetivas, que estão previstas para ocorrer em 28 de setembro.

