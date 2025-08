Enem 2025: professores e alunos comentam sobre preparação para prova

Nesta reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alunos e professores contam como estão as expectativas e dão dicas para a realização da prova

No site do Inep Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira , há algumas orientações como os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12 horas e fechados às 13 horas, no horário de Brasília. É proibida a entrada do participante após o fechamento dos portões.

Ansiedade, questionários, horas de estudo, revisão, tudo isso faz parte da vida de quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que tem data prevista para os dias 9 e 16 de novembro. No estado do Pará, a prova ocorrerá nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da COP 30.

O acesso à sala de provas será permitido com a apresentação de documento de identificação com foto válido e dentro do horário estabelecido. A aplicação das provas terá início às 13h30min e término às 19 horas, no primeiro dia, e às 18h30min, no segundo dia.

É obrigatória a apresentação de via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Confira abaixo a lista com alguns documentos aceitos no dia da prova:

Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;



Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;



Passaporte;



Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997;



Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997;



Documentos digitais (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.Br.

Enem 2025: professores dão dicas de como se preparar

O professor de História Fernando Aragão Filho conta que há sim diferença entre as aulas preparatórias do primeiro para o segundo semestre.

“Existe um clima de tensão por si só. Mas o professor tem o papel de não deixar esse clima virar um de urgência”.