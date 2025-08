Com remuneração de até R$ 10,5 mil, inscrições para o concurso da CPRM estão abertas

As oportunidades são de nível médio e superior para os cargos de pesquisador , analista e técnico em Geociências. Confira, por cargo, para quais áreas são as vagas:

Pesquisador



Engenharia ambiental



Geologia/ Levantamento Geológico e de Recursos Minerais

Geologia/ Ordenamento Territorial/ Área de Risco

Geologia/ Sedimentologia, Estratigrafia e Análise tectônica de Bacias Sedimentares

Hidrogeologia

Hidrologia

Paleontologia

Analista

Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arquitetura

Arquivologia

Biblioteconomia

Biologia

Cartografia

Comunicação - Produção e divulgação de conteúdo textual

Comunicação - Produção e divulgação de conteúdo visual/gráfico

Comunicação - Produção e divulgação de conteúdo audiovisual

Conservação e Restauração

Contabilidade

Design Gráfico

Direito

Educação

Engenharia Agronômica

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica

Engenharia Civil

Física

Geografia

Geoprocessamento

Letras

Museologia

Química

Técnico



Assistente Administrativo

Técnico em Geologia/Mineração

Técnico de Hidrologia

Além disso, 5% das oportunidades são reservadas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros, indígenas e quilombolas.

Concurso CPRM: Veja como se inscrever



As inscrições para o concurso da CPRM seguem até as 16h do dia 2 de setembro. Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Fundação Getulio Vargas (FGV).

A taxa varia conforme o cargo escolhido pelo participante e deve ser paga até o dia 3 de setembro: