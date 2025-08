Eusébio realiza seleção de emprego com mais de 130 vagas na próxima quarta, 6 de agosto

Moradores de Eusébio – a 22 quilômetros de Fortaleza – que estão em busca de trabalho terão uma oportunidade de participar de uma seleção com entrevista imediata de emprego, sem precisar esperar muito tempo por um retorno.

A ação acontece na próxima quarta-feira, 6 de agosto, das 8h às 11h, no auditório do CESPIE (antigo ABC do Parque Havaí), no Centro da Cidade.