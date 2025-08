Empresa de agropecuária volta a atuar no Ceará e oferta 900 vagas de emprego

A empresa é tradicional na produção e exportação de melão, melancia, caju e outros produtos / Crédito: Wenderson Araujo/CNA

A empresa Itaueira Agropecuária, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine), está com mais de 900 vagas de emprego abertas para a sua fazenda em Morada Nova, município distante 167,62 km de Fortaleza. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As oportunidades, devido à proximidade do período da safra, em setembro, são para contratação imediata. As posições ofertadas abrangem as áreas do campo (irrigação e colheita) e galpão (processo de embalagem).

A segunda etapa do processo seletivo será realizada no dia 6 de agosto, das 8 às 12 horas. Vale destacar que a seleção não requer escolaridade mínima e nem experiência em carteira. Para participar, os interessados devem procurar o Posto de Atendimento do IDT/Sine em Morada Nova, localizado na rua Antônio de Castro nº 1270, munidos de currículo atualizado e documentos. Após quase 15 anos, empresa retornou ao Ceará Após quase 15 anos sem atuar no Estado, a Itaueira Agropecuária retornou ao Ceará com projeto de investimento de cerca de R$ 153 milhões nos próximos cinco anos. O valor, que será aplicado em parceria com o governo estadual, focará na agricultura irrigada, com ênfase na retomada do cultivo de melão e melancia.



Deste montante, R$ 120 milhões são da empresa, sendo que R$ 80 milhões já foram aportados inicialmente, e os R$ 40 milhões restantes serão aplicados ao longo dos próximos cinco anos. Estes montantes incluem infraestrutura como casas, galpões, maquinário, sistemas de irrigação e áreas preparadas. Já do Executivo estadual o foco é na infraestrutura de energia. Serão R$ 33 milhões, com recursos do Programa de Investimentos Especiais (PIE), para implantação, melhoria e reforço imediato do Sistema de atendimento de Energia Elétrica na Região de São João do Aruaru, em Morada Nova. O PIE busca justamente aplicar recursos provenientes da distribuidora de energia local (Enel Ceará) em projetos de infraestrutura indicados pelo Governo do Estado.