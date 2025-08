CNU 2025 tem mais de 250 mil inscrições em cotas estabelecidas por lei

No chamado Enem dos Concursos, as candidaturas de pessoas autodeclaradas negras somam 210.882 – o equivalente a 27,7% dos mais de 760 mil inscritos, em 4.951 municípios. Na primeira edição do CNU, o número de pessoas negras inscritas foi 20%.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a iniciativa “fortalece a diversidade nos quadros da administração pública e promove uma seleção mais equitativa, com representatividade social e territorial.”

As pessoas que optaram por concorrer às vagas reservadas a indígenas representam 0,87% do total de candidatos (6.657 inscritos no total). A maior concentração de inscrições ocorreu no bloco 9 – regulação (intermediário), com 1.567 registros.

Entre as pessoas com deficiência – que têm reserva de vagas garantida pela lei 8.112/90 – foram registradas 30.053 inscrições, 3,9% do total de inscritos. O bloco 5 (administração) concentrou o maior número de inscrições entre as PCDs (7.819). Confira os dados detalhados por grupo de vagas ofertadas no CNU 2.

Participação feminina

Com 60% de inscrições de mulheres confirmadas, a organização do concurso adotou o critério de paridade de gênero na prova discursiva para promover a ampliação da participação feminina no serviço público.