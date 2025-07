Justiça condena ex-secretária de Madalena por acumular cargos na Prefeitura e Ematerce

Ex-secretária foi condenada a devolver integralmente montante estimado em R$ 33,5 mil, além de pagar multa no mesmo valor

A Justiça cearense condenou Maria Lúcia Vitoriano Lima, ex-secretária de Agricultura de Madalena, por acúmulo indevido de cargos públicos. A sentença foi proferida pela juíza Dayana Cláudia Tavares Barros de Castro, da 2ª Vara da Comarca de Boa Viagem, no último dia 14.

Castro julgou "parcialmente procedente" ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Na decisão, ela determinou a devolução integral do montante estimado em R$ 33.580,32, além de multa no mesmo valor.