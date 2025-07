Alckmin: produtos isentos foram resultado de 'longa conversa' com membros do governo dos EUA

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira, 31, que a lista de exceção à tarifa de 50% sobre produtos brasileiros é resultado de "longa conversa com membros do governo dos Estados Unidos". Ele explicou ainda que 35,9% do total de exportações para os EUA serão afetadas com a nova tarifa.

Cerca de 45% dos embarques ficaram de fora dessa taxa proibitiva e, para cerca de 20%, não teve alteração, pois eram produtos como aço e alumínio, com tributação separada.