Pescados do Ceará serão taxados em 50% pelo governo de Donald Trump

Principal preocupação do governador Elmano de Freitas (PT) entre os setores alvo do tarifaço dos Estados Unidos, os pescados ficaram de fora da lista de 694 exceções e vão enfrentar uma tarifa de 50% a partir do próximo dia 6 de agosto. A confirmação foi dada ao O POVO por Paulo Gonçalves, diretor do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará (Sindfrio).

Ele contou que as empresas do setor, agora, estão calculando quanto ainda possuem de estoque para enviar as cargas antes da entrada em vigor dos novos percentuais. "Infelizmente, nenhum produto nosso entrou na lista de exceção. Estamos vendo o que é possível fazer para trabalhar", lamentou. Impacto na cadeia produtiva do Ceará Gonçalves comentou que o impacto deve se ampliar para pescadores artesanais e armadores, uma vez que todas as empresas que atuam no setor pesqueiro cearense usam dos serviços destes dois profissionais. Na Compex/Gondomar, na qual ele é sócio-diretor, pouco mais de 300 barcos tinham a pesca adquirida.

Outros 500 barcos tinham a compra de lagosta garantida enquanto mais 80 deles tinham os atuns comprados. A prática assegurava os envios mensais de cargas para os Estados Unidos, somando cerca de 110 toneladas a 115 toneladas a cada embarque. Leia texto na íntegra: Trump cita Bolsonaro, big techs e Alexandre de Moraes "Com meus fornecedores a gente está ajustando para eles suspender as entregas por pelo momento, quem pode segurar segura, porque tem muito barco que veio quando a gente disse que ia suspender a compra", acrescentou.

Já conforme Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado (Fiec), o Ceará possui cerca de 6 mil barcos trabalhando para o segmento, com uma média de três pessoas atuando em cada embarcação. Concorrência e mais mercados Perguntado sobre a possibilidade de abrir novos mercados, ele falou que a concorrência para os peixes costeiros, pescados ao longo da costa dos países, é bem característica de cada região. Além do mais, a concorrência é acirrada, tendo pesca indo para os Estados Unidos de empresários localizados desde a Guiana Francesa até a Flórida.