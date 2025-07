Adiamento de tarifa deve permitir que cargas de carne bovina cheguem aos EUA, afirma Abiec

Apesar de a carne bovina brasileira ficar de fora da lista de exceções da tarifa adicional de 40% dos Estados Unidos, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) avaliou como positiva a extensão do prazo para entrada em vigor da alíquota. A tarifa entra em vigor daqui a sete dias para produtos que estão nos Estados Unidos e em 5 de outubro para os que forem embarcados em até 7 dias, de acordo com comunicado do governo dos Estados Unidos. "Isso faz com que as carnes que estavam no mar ou desembaraçadas nas aduaneiras brasileiras possam chegar aos EUA em tempo hábil. Nesse sentido, o prazo dado é satisfatório", afirmou, nesta quarta-feira (30), o presidente da Abiec, Roberto Perosa.

Estima-se que cerca de 30 mil toneladas da proteína brasileira estavam em alto-mar ou embarcadas nos portos nacionais prontas para serem encaminhadas aos Estados Unidos após o anúncio da imposição da tarifa em 9 de julho.