Programa da Prefeitura de Aquiraz abre curso de capacitação gratuito

O programa Capacita Aquiraz está com inscrições abertas para o curso gratuito de doceiro e salgadeiro. A iniciativa é da Prefeitura de Aquiraz, em parceria com o Beach Park – Acqua Park e a Faculdade de Ensino Portal (FEP).

As inscrições vão até o dia 3 de junho e devem ser feitas presencialmente no Polo IEP/FEP. O objetivo da capacitação é impulsionar o mercado local, oferecendo oportunidades para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou iniciar o próprio negócio.