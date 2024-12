Inscrições para curso de empreendedorismo com bicicletas acabam nesta segunda, 23

A relação dos participantes aprovados será divulgada na próxima segunda-feira, 30 / Crédito: Samuel Setubal

As inscrições para o curso da Prefeitura de Fortaleza, Dando Grau, realizado por meio do programa Pedala Mais e voltado para pessoas que visam utilizar bicicletas para impulsionar seus negócios, acabam nesta segunda-feira, 23. Estão sendo ofertadas duas novas turmas, com vagas limitadas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Para participar, os interessados devem se inscrever gratuitamente no site da Seleção Juventude e ter pelo menos 18 anos.

A seleção dos participantes será feita baseada no critério do perfil socioeconômico, garantindo a paridade de gênero e priorizando pessoas negras, indígenas e LGBTQIAP+. A relação dos aprovados será divulgada na próxima segunda-feira, dia 30.