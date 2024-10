Sebrae abre inscrições com 20 vagas para agente local de inovação e duas para orientador

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE) abriu inscrições para processo seletivo que vai disponibilizar 20 vagas para agentes locais de inovação, duas para orientadores, além de 65 para formação de cadastro de reserva.

A seleção será feita em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec), abrangendo praticamente todas as regiões do Estado. As inscrições seguem até às 18h do dia 25 de outubro. As bolsas variam de R$ 5 mil para os agentes locais de inovação a R$ 6 mil para os orientadores.