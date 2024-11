Sebrae certifica 370 empresas com Selo de Qualidade Empresarial Crédito: Igor Barbosa/ascom Sebrae

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae/CE) certificou nesta terça-feira, 12, 370 negócios com o Selo de Qualidade Empresarial. O aumento é de 25% em relação ao ano passado, quando atingiu a marca dos 295. O destaque ficou com as empresas da Região Metropolitana de Fortaleza (99). Em seguida, aparece a Região Norte (71) e a Região Oeste (52). Ao todo, foram registradas 557 inscrições nesta edição.



Por segmento, o setor de serviços e alimentação fora do lar concentra a maior parte dos negócios certificados, com 146. Logo após tem o de turismo e eventos, com 110, e saúde e bem-estar, com 82.

No ramo hoteleiro, por exemplo, o casal Francisca Fontenelle e Guto Aguiar já comemora o quarto ano seguido conquistando o selo diamante. O Hotel Camocim, no litoral do Ceará, tem 14 anos e possui cerca de 50 apartamentos. "Sou apaixonada pela área de hospedagem e turismo. Acho uma oportunidade maravilhosa de conhecer pessoas novas e fazer amizades. Receber o feedback positivo dos nossos clientes pelo serviço que oferecemos é muito gratificante", afirma Francisca Fontenelle. Anteriormente, ela explica, ambos eram comerciantes, porém, após a chegada do campus universitário da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), decidiram mudar os rumos dos negócios e contruir kitnets para abrigar os estudantes. Foi aí que surgiu o hotel, que começou com 10 apartamentos.

Para o diretor superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, a certificação agrega valor aos negócio, pois é alcançada não só pelo desempenho econômico, mas também pela responsabilidade social e ambiental. "Uma empresa comprometida com qualidade também assume a responsabilidade de transmitir esses valores aos fornecedores e de atender às expectativas dos consumidores que, cada vez mais, buscam produtos com impacto positivo e sustentabilidade." Comemorando 10 anos de empresa, Alex Pedrosa, da Nova Eventos, ressalta que o seu negócio é de Senador Pompeu, no interior do Ceará, e atua em decoração de festas e eventos, como aniversários, casamentos e formaturas.