Do caju ao aço: inovação da UFC usa líquido em solução para a siderurgia

Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) patentearam uma nova aplicação do LCC como componente essencial na fabricação de aglomerantes utilizados em processos siderúrgicos, prometendo ganhos em sustentabilidade, eficiência e custo.

De acordo com o professor Diego Lomonaco, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC, trata-se de uma solução rara que une desempenho técnico à responsabilidade ambiental. “Estamos falando de uma inovação que entrega resultados concretos e ainda reduz impactos ecológicos”, afirma.

Benefícios ambientais e industriais



O líquido da castanha de caju apresenta vantagens significativas frente aos aglomerantes convencionais: é isento de óxidos prejudiciais, como sílica e alumínio, que causam desgaste nos fornos e comprometem o rendimento metalúrgico. Além disso, não gera cinzas, reduz a necessidade de combustíveis auxiliares e facilita o reaproveitamento de materiais.



Outro ponto forte da tecnologia é sua compatibilidade com as plantas industriais existentes. “Desde o início, trabalhamos com o conceito de uma solução que se integra facilmente às operações atuais, sem necessidade de grandes adaptações”, explica Lomonaco.



Potencial econômico



Além dos ganhos ambientais, o uso do LCC também representa uma oportunidade financeira atrativa para a indústria. Como subproduto de baixo valor da cadeia produtiva do caju — uma biomassa abundante no Brasil —, seu custo é inferior ao dos aglomerantes derivados do petróleo. A substituição também pode reduzir gastos com tratamento de resíduos, prolongar a vida útil dos fornos e até gerar créditos de carbono.